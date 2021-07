Vanavond op tv: De jonge Astrid Lindgren

De film Becoming Astrid pretendeert het verhaal te zijn van de ontstaansgeschiedenis van Pippi, maar dat is te veel eer. Wel is het een onderhoudende film over een jong, zelfbewust meisje dat de nodige moeilijkheden moet overwinnen voor ze haar eigen identiteit en stem kan ontwikkelen.

De film is opgebouwd als raamver­telling en begint als de inmiddels ­bejaarde schrijfster Astrid Lindgren (1907-2002) een postzak vol verjaardagskaarten krijgt van kinderen uit heel Zweden. Vervolgens gaan we in flashbacks terug naar het begin van de twintigste eeuw, als de jonge Astrid opgroeit in een klein gehuchtje in Smålland. Als slimme, vrijgevochten jonge meid voelt Astrid zich behoorlijk opgesloten op het platteland in een streng religieus gezi..

