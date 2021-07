Weekend in vorige eeuw

Dit nieuwe seizoen van Nederland op film begint met een ontspannen onderwerp: weekend. Aan het begin van de vorige eeuw was dat een totaal onbekend begrip. Het was heel gewoon om zes dagen te werken en de zondag als rustdag te houden. Door de inzet van vakbonden kwam hier verandering in. Dit begon langzaam, met de komst van drie vakantiedagen per jaar. Later werd dit een week, en in de loop van de eeuw breidde het zich steeds meer uit. Op een gegeven moment ontstond de vrije middag, op zaterdag. Pas vanaf het moment dat de 45-urige werkweek zijn intrede deed, ontstond het fenomeen weekend. Dit was rond 1960. Bij de vrije zaterdag hoorden volgens de documentaire nieuwe rituelen: alle kinderen van het gezin om beurten in de teil, ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .