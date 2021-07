Viral: 3D-kat in een van de drukste straten van Tokio trekt veel bekijks

Sinds het begin van deze maand kunnen kattenliefhebbers en andere voorbijgangers hun ogen uitkijken in een van de drukste straten van de Japanse hoofdstad. In Shinjuku, een van de drieëntwintig wijken in Tokio, is een enorme virtuele kat te bewonderen op een billboard.

De kat trekt een hoop bekijks van voorbijgangers. Het gaat om een holografische projectie. Het beest bevindt zich op een splinternieuw reclamepaneel van ruim 150 vierkante meter groot. De enorme kat is te vinden aan de oostelijke uitgang van het treinstation in het Shinjuku-district. Het virtuele beest lijkt levensecht in de 4K-resolutie op het reclamescherm. Het grote scherm bedekt drie verdiepingen.

Shinjuku is een van de meest dichtbevolkte districten van de J..

