Vanavond op televisie: De volgende generatie aan de absolute top

In De Beloften worden zeven jonge sporters in beeld gebracht op hun route naar de Olympische Spelen in Tokio.

Wie wordt de nieuwe Yuri van Gelder, Anton Geesink, of Ranomi Kromowidjojo? De Beloften gaat op zoek. De jonge topsporters die in aflevering twee worden getoond, zouden alles doen om in hun voetsporen te treden. Er komt een zevental atleten in verschillende disciplines in beeld. Deze zijn al vanaf 2017 gevolgd door het productieteam. Allemaal hebben ze één doel: schitteren op de Olympische Spelen in Tokio.

De jonge sporters zitten in een pittige transitieperiode. Ze moeten wennen aan het niveau van hun nieuwe, meer ervaren concurrenten. Wolther Kooistra traint turnster Sanna Veerman. ‘Sanna was, voordat ze senior was, het absolute wedstrijdbeest pur sang. Zij kon een zaal binnenkomen en eigenlijk al van tevoren weten: ik ga dit winnen.’ D..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .