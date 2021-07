Die ene bidon: wielrennende youtubers van Tour de Tietema maken mooie beelden

Nederlandse wielrenner en youtuber Bas Tietema rijdt mee met de Tour de France. Niet in het peloton, maar langs de lijnen als creatief verslaggever voor zijn YouTube-kanaal: Tour de Tietema. Afgelopen week stond zijn camerateam precies op de goede plek op het goede moment: toen Mathieu van der Poel (toen geletruidrager) tijdens een etappe zijn bidon overhandigde aan een jonge wielerfan die langs de kant stond.

Sinds 2019 maakt Tietema samen met Devin van der Wiel en Josse Wester video’s over wielrennen voor Tour de Tietema. Het team voert onder meer opdrachten van kijkers uit, zo ook tijdens deze Tour in Frankrijk. ‘De volgende opdracht is binnengekomen: verzamel honderd bidons voor de mensen die thuiszitten in Nederland.’ Dat kaartje las..

