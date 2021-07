Vanavond op tv: Uitvaartmanager Anita van Loon bouwt aan een multicultureel rouwcentrum

Vanavond vertoont de EO de op IDFA 2020 bekroonde documentaire Dood in de Bijlmer van Paul Sin Nam Rigter. Het gaat over het project van uitvaartorganisatie Yarden om een multicultureel rouwcentrum van de grond te krijgen in Amsterdam-Zuidoost.

Uitvaartmanager Anita van Loon stort zich vol overgave op het inventariseren van alle gebruiken en de wensen van betrokken gemeenschappen. Zoals dat er toch zeker 500 mensen in de aula aanwezig moeten kunnen zijn en de toiletten breed genoeg moeten zijn voor alle vrouwen in hun prachtige maar omvangrijke gewaden. Maar ook komt er de vraag of het mogelijk is om zelf eten en drinken van de Lidl of de Aldi mee te nemen en of er ter plekke contant betaald kan worden in plaats van via een factuur.

Anita’s leergierigheid is groot, maar toch blijkt al snel dat er voor de gemiddelde blanke westerling echt nog veel te leren valt van en over allerlei culturen en religies. Van onhandige opmerkingen (bijvoorbeeld over hindoestaanse ‘goden’, terwijl e..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .