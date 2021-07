Sportieve juf Cherelle laat zien hoe je goed gedrag stimuleert

Voetballen, sprintwedstrijdjes, meedoen aan spelletjes op het plein en met een pijl en boog door de gymzaal rennen. Juf Cherelle Bouwen uit Den Haag doet het allemaal, zo blijkt uit haar filmpje op LinkedIn. Het is niet alleen leuk, schrijft ze. ‘Als je mij vraagt, waarmee je echt een verschil kunt maken… Is het de leerkracht-leerlingrelatie. Die in mijn ogen op 1 staat.’ Juf Bouwen kiest juist de dingen die kinderen ook graag doen. ‘Nee, ik voetbal niet elke pauze mee’, schrijft ze bij het filmpje waarin ze allerlei spellen met haar leerlingen doet. ‘Maar regelmatig pak ik dit soortmomentjes wel om even met ze te ‘bonden’.’

Door mee te doen, wil Bouwen goed gedrag stimuleren, bijvoorbeeld als het gaat om winst en verlies. ‘Wanneer ik zie..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .