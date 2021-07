Zondag op televisie: Op zoek naar God in Ghana

Het eerste deel van Hoe God verscheen in Ghana biedt de kijker weinig houvast. Wat is om te beginnen precies de link tussen Nederland en Ghana?

De titel Hoe God verscheen in Ghana – een tweedelige documentaire, waarvan het eerste deel zondagavond te zien is – verwijst naar de bestseller van Geert Mak uit 1996: Hoe God verdween uit Jorwerd. Maar daarmee houdt de gelijkenis tussen het boek en het EO-tweeluik van regisseur Wilberry Jakobs wel direct op. Waar Maks klassieker de schijnwerpers richt op een microsamenleving van een Fries dorp en de ontwikkelingen die zich daarin gedurende vijf decennia voltrekken, maakt Jakobs een momentopname, en wel van héél Ghana. Daarbij stelt hij de vraag welke invloed het kolonialisme en in het kielzog daarvan missie en zending hebben uitgeoefend op het geloof in Ghana (het eerste deel) en op Ghanezen in Nederland (het tweede deel, op 11 juli).

Gh..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .