Camping als oefenplaats

De Kemping is nu zo’n tv-programma dat je gelijk in je hart sluit. Dat komt door het sympathieke uitgangspunt. Negen jongeren die maar moeilijk hun weg vinden op de arbeidsmarkt krijgen twee maanden lang de kans een camping op te bouwen en vervolgens te beheren. Een tijdelijk project voor tijdens de zomermaanden, maar bedoeld als opstapje richting een leven waarin meer stabiliteit komt. Het geheel wordt geleid – uiteraard met ondersteuning van allerlei professionele instellingen– door muzikant en tatoeëerder Tijs Vanneste. Hij werkte ook als docent in het speciaal onderwijs en als muziektherapeut in de gevangenis. Een onbevangen man die oprecht geniet van de gesprekjes met d..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .