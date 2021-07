Viral: Lego-Hazes is terug op de Dam

Op de Dam in Amsterdam staat weer een nieuw beeld van volkszanger André Hazes in de vorm van een grote lego-pop. Woensdagochtend werd het nieuwe beeld van de overleden zanger André Hazes in de hoofdstad neergezet. De lego-Hazes met het zwarte pak, de zonnebril, microfoon en hoed is geplaatst ter ere van zijn geboortedag.

De zanger is in 2004 overleden. Hij zou woensdag zeventig jaar zijn geworden. Hij overleed op 53-jarige leeftijd aan een hartinfarct.

Ongeveer een jaar geleden werd er ook een lego-pop van Hazes geplaatst op de Dam, ontworpen door kunstenaar Frank de Ruwe. Het beeld werd toen binnen enkele dagen al vernield. Het kunstwerk werd ‘onthoofd’ en sommige onderdelen zijn nooit meer teruggevonden. Kunstenaar Remon van Zoggel..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .