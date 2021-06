Verhalen op voetzolen

Zonder schoenen overleef je niet is een korte documentaire waarin getoond wordt hoe Lorena en Gian Andrea vluchtelingen die in Triëst aankomen, medische zorg bieden.

Volgens Vluchtelingenwerk Nederland vroegen in 2019 ruim 675.000 vluchtelingen in Europa om hulp. Maar die kregen ze lang niet altijd. Aan de vluchtelingencrisis lijkt geen eind te komen, en vluchtelingen lijken in Europa steeds minder medeleven op te wekken, en steeds meer haat. De horrorverhalen beperken zich niet tot de Balkan, waar de politie vluchtelingen hard aanpakt; in ons eigen land krijgen xenofobe politici meer en meer stemmen en ook geweld tegen vluchtelingen is ons niet vreemd.

Gelukkig is compassie nog niet helemaal de wereld uit. In Zonder schoenen overleef je niet laat regisseur Christine Pawlata zien hoe de Italiaanse Lorena en Gian Andrea in het hart van Triëst vluchtelingen verzorgen die de Balkan hebben o..

