Explosieve geschiedenis

Dr. Ruud Paesie is maritiem historicus met diverse boeken over VOC-schepen op zijn naam. In 2016 publiceert WalburgPers zijn boek Slavenopstand op de Neptunus, Kroniek van een wanhoopsdaad. Via een zoektocht door archieven reconstrueert Paesie het relaas van een Zierikzees slavenschip dat in 1784 naar West-Afrika zeilt voor goud, ivoor en slaven. De Goese kapitein Cornelis Vervenne vaart langs elk fort om zijn ruim met slaven te vullen. Na erbarmelijke maanden van verwaarlozing, vervuiling en gevallen van scheurbuik, is de maat vol voor de wanhopige geketenden. Op 1 oktober 1785 grijpen ze een minder bewaakt moment aan voor opstand. Hun impulsieve ontsnappingspoging voor de Ghanese kust neemt een tragische wending. Buskruit in h..

