Viral: Britse boer (84) met zachte stem per ongeluk YouTube-ster

‘Ik had nog nooit gehoord van YouTube. Wist amper wat internet was.’ Brit John Butler (84) komt uit Bakewell, Derbyshire. Hij is gepensioneerd als boer en heeft nu onverwachts een nieuwe carrière: YouTube-ster. Vooral dankzij zijn rustgevende, zachte stem. In reacties onder video’s van Butler wordt zijn stem omschreven als ‘warme melk’, vergeleken met Winnie the Pooh, en er wordt gevraagd of deze man alsjeblieft alle kijkers verhaaltjes wil vertellen voor het slapen gaan.

Verhalen om te vertellen heeft hij genoeg. In de jaren ‘70 was Butler één van de eerste biologische boeren. Hij werkte en reisde de wereld over, van Peru tot Rusland, en mediteerde veel. Zijn spirituele overdenkingen bundelde hij in 2008 in zijn eerste boek, Wonders ..

