Viral: Zijn penaltyseries oneerlijk? ‘Het is voor de keepers een onderbouwde gok’

De een noemt het een loterij, de ander zegt dat je er wel degelijk op kunt trainen: strafschoppenseries. Ook tijdens dit Europees Kampioenschap zijn ze onvermijdelijk, nu het toernooi in de knock-outfase is aanbeland. Staan de teams na 120 minuten gelijk, dan moeten de penalty’s het verschil maken. Maar hoe eerlijk is dat? Dat zocht NOS op 3 uit, om daar vervolgens een veelbekeken video op YouTube van te maken.

Het is niet voor niks dat de video begint met een trigger warning: ‘De volgende beelden kunnen schokkend zijn.’ En inderdaad: veel voetbalfans zullen de beelden van Phillip Cocu, Frank de Boer, Wesley Sneijder en Jasper Cillessen in penaltyseries op kampioenschappen nog wel herkennen.

Een penalty raakschieten is geen sinecure, maar ..

