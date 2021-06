Door de ogen van Jackie

Er zijn weinig first ladies die nog zo op ons netvlies staan gebrand als Jacqueline Kennedy. Haar zelfbewustzijn en gevoel voor mode hebben veel vrouwen in de afgelopen vijftig jaar beïnvloed en geïnspireerd. Jackie Kennedy (1929-1994) heeft een bijna iconische status gekregen; des te lastiger is het nog te zien wie de vrouw achter het icoon was.

Pablo Larraín, de regisseur van de film Jackie, is zich daarvan bewust geweest en heeft er slim gebruik van gemaakt. Hij wist: ik ga er nooit in slagen te achterhalen wie, of hoe Jackie Kennedy wérkelijk was. Die moeilijkheid heeft hij in zijn voordeel gebruikt door er een thema van te maken.

Jackie vertelt over de dagen direct na de moord op John F. Kennedy, 22 november 1963, maar bezien..

