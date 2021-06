De diepere laag van een meesterwerk

Mensen zoals u en ik kunnen zich in musea vergapen aan de prachtige kunstwerken van Rembrandt van Rijn. Maar hoe is het om zo’n werk te bezitten? Of een hele collectie, die je zo compleet mogelijk wilt maken? In Mijn Rembrandt (2019, herhaling) worden een aantal mensen gevolgd die een behoorlijke Rembrandt-obsessie hebben en een bijpassende portemonnee, maar ook de nodige uitdagingen.

Het begint als een of andere Britse ‘whodunnit’, met een groot kasteel in de donkere nacht, tikkende klokken in een ruimte vol kunstwerken, met een excentrieke bewoner die haast geobsedeerd is door de schilderijen die hij bezit. Niet zomaar schilderijen, Rembrandts. Het is echter geen detectiveverhaal maar een documentaire, non-fictie dus. Regisseur Oeke Hoogendijk heeft wel een groot gevoel voor filmische aspecten in beeld en geluid, zoals het laten overlopen van rollende donderwolken in het geratel van een ophaalbrug, en ook zit er een goed plot in de docu. Zo stuit de aristocratische kunsthandelaar Jan Six (wiens voorvader ooit door Rembrandt werd geportretteerd) op een schilderij waarvan hij denkt dat het oorspronkelijk een schilderi..

