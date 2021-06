Kraamkliniek voor dieren

Hoe bescherm je als land je biodiversiteit? In Terug in het Wild 2 laat presentator Menno Bentveld zien hoe verschillende landen in Europa dat aanpakken.

Presentator Menno Bentveld laat in de documentaire Terug in het Wild 2 het goede van de mens zien. Diersoorten die in aantallen terugliepen, broeden er nu – door menselijk ingrijpen – weer op los op verschillende plekken in Europa. En dat heeft impact op veel meer diersoorten.

In Noord-Ierland groeit de populatie boommarters bijvoorbeeld weer. Het roofdier met het formaat van een kleine huiskat is sinds een aantal jaar wettelijk beschermd in het land.

De comeback van de boommarter leidt verder weer tot een toename in het aantal rode eekhoorns, nog een inheemse diersoort in Noord-Ierland. De rode eekhoorn is door zijn Noord-Amerikaanse grijze soortgenoot, die ruim een eeuw geleden naar Ierland is gebracht, verdreven uit zijn natuurlijke hab..

