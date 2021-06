Viral: Britney verbreekt stilte en wil van curatorschap af

De Amerikaanse zangeres Britney Spears (39) had begin jaren 2000 de ene hit na de andere. Maar tegenwoordig horen we niet meer zoveel van de zangeres op het gebied van nieuwe muziek. Britney is nu om een andere reden het gesprek van de dag.

Britney Spears staat sinds 2008 onder curatele van haar vader Jamie, omdat ze destijds psychische problemen zou hebben gehad. Sindsdien heeft de vader van Spears zeggenschap over onder andere haar bezittingen en begeleiding. Hij maakt al haar persoonlijke en zakelijke beslissingen. Spears spreekt voor het eerst openbaar over het curatorschap en zegt dat ze er van af wil.

Deze week bepleitte Spears haar zaak in een rechtbank in Los Angeles. Via een audioverbinding sprak ze over de ondertoezichtstelling w..

