Heel de wereld bakt

Zolang de wereld bakt, is het nog geen komkommertijd. Voor wie niet genoeg krijgt van talentenjachten in de keuken, zendt Omroep MAX ook de moeder aller ovenshows uit: The Great British Bake Off.

Talentenjachten zijn populair, ongeacht naar welk talent men zoekt. De aantrekkingskracht ligt niet alleen in de verwondering voor getalenteerde uitblinkers, maar ook in de vergelijking met hen die minder overtuigen. De confrontatie tussen ideaal(beelden) en de veeleisende werkelijkheid leidt tot meer respect voor arbeidsethos en vakmanschap. Dit werkt des te sterker met een strenge maar rechtvaardige jury. Openhartige panelleden met onversneden kritiek blijken net zo populair bij kijkers als deelnemers hen vrezen. Zo is Paul Hollywood de Simon Cowell van de bakwedstrijden. Na een internationale carrière in luxe bakkerijen begint Hollywood in 2010 als senior jurylid in The Great British Bake Off (in Amerika The Great British..

