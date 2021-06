Spider-Man ontmoet paus

Het is een bevreemdende foto van paus Franciscus die een ontmoeting heeft met Spider-Man. Je kunt je afvragen of dit nu echt is of dat het een foto is uit een van de Spider-Man-films of misschien wel iets wat komt uit de volgende film in de serie: Spider-Man: No Way Home. Op de livestream van de wekelijkse audiëntie van de paus was de superheld te zien op de viptribune. Van top tot teen in zijn superheldenpak.

Tja, als bij mij een superheld op visite zou komen, zou ik de held ook een plekje op de viptribune geven! En hij zit gewoon naast een priester stemmig zwart gekleed is. En iedereen doet alsof dit de normaalste zaak van de wereld is.

Mensen die de foto’s zien op sociale media vinden het prachtig en reageren enthousiast. ‘Ik hoopte..

