RTL en Talpa fuseren tot megamediabedrijf

RTL Nederland en Talpa Network gaan samen verder. Dat maakten beide bedrijven dinsdag bekend. Als de toezichthouder de samenvoeging goedkeurt, ontstaat een megamediabedrijf, met een flinke rits tv- en radiozenders en de populaire streamingdienst Videoland in zijn portefeuille.

Talpa-baas John de Mol wil met RTL een bedrijf vormen dat zich kan meten met technologiespelers in China en de VS.

Hilversum

De fusie is opvallend, omdat beide bedrijven in 2019 nog presentatoren van elkaar probeerden weg te kopen. Zo vertrokken Linda de Mol en nieuwspresentator Merel Westrik naar Talpa, van John de Mol. Omdat RTL geen programma’s en presentatoren met De Mol wilde delen, kon hij destijds ‘niets anders dan een harde concurrentiestrijd aangaan’, zo zei hij in De Wereld Draait Door.

Twee jaar later hebben beide mediabedrijven elkaar dan toch gevonden, voor een samenvoeging waarmee een onbekend bedrag is gemoeid. RTL Nederland krijgt in het nieuw te vormen bedrijf 70 procent van de aandelen en Talpa 30 procent. Het nieuwe bedrijf zou met de cijfers van 2020 een omzet van 909 miljoen euro hebben en gezamenlijk komen tot een marktaandeel van..

