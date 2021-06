Vliegen in de toekomst

In 2050 moet de luchtvaart klimaatneutraal zijn. Dat is nogal een uitdaging voor een sector die verantwoordelijk is voor zoveel vervuiling en CO 2 -uitstoot. In de special over vliegen van Met de Kennis van Nu passeren de nieuwste innovaties in de luchtvaart de revue. Want het is wél mogelijk, zeggen deskundigen, duurzaam vliegen. Maar het duurt lang voordat het zover is, en het gaat een heleboel geld kosten.

Het eerste idee voor het ‘vliegtuig van de toekomst’ komt van twee jonge onderzoekers van de Technische Universiteit Delft. Zij ontwierpen de ‘Flying V’, een vliegtuig zonder romp, dat eigenlijk alleen bestaat uit twee vleugels die in een V-vorm aan de voorkant bij elkaar komen. De piloten, de passagiers, de bagage, alles bevindt zich ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .