Professionele American football-speler komt op Instagram uit de kast

Het is voor het eerst dat een professionele American footballer uit de kast is gekomen. Carl Nassib, die speelt voor de National Football League (NFL), deed dat via Instagram. ‘Ik wil even de tijd nemen om te zeggen dat ik homo ben’, stelt Nassib in de video. ‘Ik was al een tijdje van plan om dit te doen, maar ik voel mij eindelijk comfortabel genoeg om mijn hart te luchten.’

Nassib vertelt in de video dat hij normaal gezien op zijn privacy gesteld is, dus dat mensen moeten weten dat hij dit niet voor de aandacht doet. ‘Ik denk dat representatie en zichtbaarheid zo belangrijk zijn’, zegt de 28-jarige sporter in de video. ‘Ik hoop dat op een dag video’s zoals deze en het hele proces van uit de kast komen niet meer nodig zijn. Tot die tijd ..

