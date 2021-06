Vanavond op tv: Brave streken

De titel roept associaties op met een schelmenroman. Maar waar er bij de streken van bijvoorbeeld Pietje Bell vooral veel verloren gaat, wil Yvette van Boven graag redden wat er verloren dreigt te gaan. Koken is een late roeping voor Van Boven, die van huis uit binnenhuisarchitect is. Op 38-jarige leeftijd begint de Amsterdamse het restaurant Aan de Amstel. Vier jaar later, in 2010, verschijnt haar eerste kookboek. In 2105 presenteert de voormalige chef Koken met Van Boven voor de VPRO. Ze onderscheidt zich van de uitgebreide concurrentie door nadruk te leggen op duurzaamheid. Ze laat zien dat je niets weg hoeft te gooien. Zelfs als het erop lijkt dat voedsel niet goed meer ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .