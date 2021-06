Familie of verkering? Foto’s van stellen vormen een online raadspel

De Instagrampagina Siblings or Dating (@siblingsordating) stelt iedere dag dezelfde vraag aan ruim 1,2 miljoen volgers: de twee mensen op de foto, zijn zij familie, of hebben ze een romantische relatie? Op de foto staan twee mensen die in ieder geval iets, en soms verdacht veel gelijkenis vertonen. Volgers kunnen stemmen in een tijdelijke Instagram Story, en even later komt het antwoord in een definitieve update op de pagina te staan. Op die manier leren volgers vooral hoe moeilijk het is om het juist in te schatten, zo blijkt uit de miljoenen verontwaardigde reacties onder de foto’s. Een tip vooraf; de uitkomst is vaak onverwacht.

Fel zijn vooral de reacties onder foto’s van stellen die familie lijken te zijn, maar toch in een romantisch..

