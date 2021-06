Pionnen bij de grens

In Frontlinie: Langs de Muur bezoekt Bram Vermeulen de grensregio van Griekenland en Turkije. Hier bouwt de Griekse overheid een muur, zodat vluchtelingen het land niet binnen kunnen komen. Maar is dat wel de echte motivatie?

Correspondent Bram Vermeulen is in Frontlinie: Langs de Muur in de Evros-delta, in het noordoosten van Griekenland, tegen de grens met Turkije. In maart 2020 kwam hier de vluchtelingencrisis tot een absolute piek. Nadat de Turkse president Erdogan had aangekondigd de grenzen met de EU open te zetten voor vluchtelingen, verzamelden duizenden vluchtelingen zich voor de gesloten grens met Griekenland. Hier ontstond een gewelddadig conflict, waar volgens een Griekse politieagent niet alleen maar vluchtelingen bij betrokken waren. ‘Er waren helaas Turkse autoriteiten die er deel aan namen. Er zijn ook video’s waarin Turkse politie traangas gooide van de Turkse zijde naar de Griekse zijde.’

In de Evros-delta zijn behalve vluchtelingen ook veel ..

