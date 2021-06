Zaterdagavond op tv: Een heilig of een heilloos pad?

Reizen mag weer deze zomer, zij het in beperkte mate. Kijk je daar reikhalzend naar uit? Of ontdek je de wereld liever ‘veilig’ via het beeldscherm? In beide gevallen kijk je je ogen uit bij een bijzondere Odyssee: Dwars door de Middellandse Zee.

De reislust van Arnaut Hauben is niet onbekend in de Lage Landen. Zowel de Vlaamse VRT als de VPRO hebben zijn ambitieuze reisverslagen uitgezonden. Samen met zijn vrienden Philippe Niclaes en Ruben Callens, die als camera- en geluidsman optreden, trekt Hauben in 2019 om de Noordzee heen, van Schotland naar Noorwegen. Een jaar later loopt het drietal de GR129, een 500 kilometer lang wandelpad in Dwars door België.

Dit jaar gaan ze weer de zee op, maar richting warmere oorden. Hun streven is de Middellandse Zee over te steken van het westen richting de opgaande zon. Zondagavond is de eerste etappe te volgen van het Britse Gibraltar tot en met de Spaanse Balearen. Daarna gaat de indrukwekkende tour verder langs Corsica, de Maddalena-archipe..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .