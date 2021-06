Het herstel van een Oranje-leeuw

‘Al zou alles nu instorten, dan bouw ik het opnieuw op.’ Het tekent voetballer Memphis Depay. In de documentaire Met Beide Benen wordt de aanvaller gevolgd in zijn revalidatieproces na zijn zware kruisbandblessure. Dure auto’s, glamour, het komt allemaal voorbij. Maar dat alles valt in het niet bij zijn onverzettelijkheid om doelen te halen.

De documentairemaker is geen onbekende: Jessica Villerius. Zij maakte vorig jaar De kinderen van Ruinerwold. Nu dus een portret van een van Nederlands meest besproken voetballers: Memphis, speler van Oranje en binnenkort speler van FC Barcelona … al staat dat nog niet zwart op wit. Villerius volgt de voetballer nadat hij op 16 december 2019 zijn kruisbanden heeft gescheurd. Het EK voetbal - dat dan nog gepland staat in 2020 - komt daardoor in het gedrang. Is het ijdele hoop? Sommigen schrijven hem af, maar als het aan Memphis ligt, gaat het ‘gewoon lukken’.

De Oranje-international kiest ervoor om te revalideren in Rome, onder aanvoering van chirurg Mariani. De pijn, zijn gevecht, wordt knap in beeld gebracht. Als toenmalig bondscoach Rona..

