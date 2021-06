Topcast mag niet baten

Todos Lo Saben (Engelse titel: Everybody knows) is een mix van drama en thriller uit 2018 van regisseur Asghar Farhadi. De film heeft tijd nodig om op gang te komen. De tijd tikt weg in de raderen van een oude klokkentoren. Een duif fladdert tegen het uurwerk. Kort zijn opeens in plastic handschoenen gehulde handen zichtbaar. Ze knippen oude krantenberichten uit.

Pas dan zoomt het verhaal in op een Spaanse familie. Een bruiloft is aanstaande en iedereen maakt zich klaar voor het feest. Zo ook Laura, de zus van de bruid. ­Inmiddels woont ze in Argentinië met haar man Alejandro en twee kinderen, maar speciaal voor de bruiloft reist ze nu met haar gezin naar het Spaanse platteland van haar jeugd. Daar aangekomen barst het feest al snel in al..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .