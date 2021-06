Vanavond op televisie: Vragen roepen vragen op in nieuwe interviewserie Coen Verbraak

Als er iets uit de serie van Coen Verbraak over moeders blijkt, is het dat er zoveel verschillende moeder-kindrelaties zijn dat er misschien zelfs geen een hetzelfde is.

We konden in december al kijken naar In de beste families, Moeders. Toen vond ik de timing goed passen bij de decemberperiode, rond Maria’s aanstaande moederschap, het feest van de geboorte van Jezus en in een tijd van het jaar dat familie veelal een belangrijke rol speelt. Nu wordt de interviewreeks herhaald, deze week zijn de afleveringen te zien tussen het EK-voetbal door. Een hele andere setting, maar ook zwoele zomeravonden zijn prima geschikt om de diepte in te gaan rond dit thema.

‘Grote vragen over die ene vrouw, zo dichtbij en vertrouwd, maar soms ook zo onbereikbaar ver weg’, aldus de intro van de serie. In vijf afleveringen komen er inderdaad allerlei vragen voorbij. Sommige expliciet gesteld, andere meer in je eigen hoofd. Hoe..

