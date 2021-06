Muziek kent geen tijd

Twintigste-eeuwse popmuziek gaat nooit echt uit de mode. In 2011 kwam de documentaire Queen: Days of our Lives uit. In 2016 had Peter Jackson een gelijksoortige film gemaakt over The Beatles, genaamd The Beatles: Eight Days a Week - The Touring Years. Roy Orbison en Buddy Holly gingen in 2019 samen op tour - als hologrammen. En ABBA dan, waarvan al sinds 1999 de musical ‘Mamma Mia!’ wordt gespeeld in theaters over de hele wereld. Zolang je uit de technobunkers blijft, is een avondje uit zonder ‘Dancing Queen’ te horen moeilijk voor te stellen.

ABBA Forever sluit aan op de doorlopende populariteit van retro popmuziek. Waarom is ABBA, een band uit Zweden, waar tot die tijd nog geen internationaal bekende muzikant vandaan kwam, nou ..

