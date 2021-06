Zangeres Nightbirde oogst lof bij America’s Got Talent na worsteling met kanker en met God

‘Dat raakte me echt,’ is een zin die niet elke auditant kan afdwingen bij televisie-jurylid Simon Cowell. Maar het lukte Jane (30) bij dit seizoen van America’s Got Talent, zoals te zien is in een video die nu het internet overgaat. Dat juist haar video wereldwijd de aandacht trekt, komt niet alleen omdat Jane mooi en verhalend kan zingen, zoals bleek in de televisie-uitzending. Juist ook door het grotere verhaal dat ze met zich meedroeg.

Jane is onder behandeling voor kanker. Bij de laatste check zat het in haar longen, wervelkolom en lever. Daarom werkte ze de afgelopen jaren niet, zoals ze aankondigde aan het begin van haar auditie. Talentenshows en emotionele verhalen zijn nauw met elkaar verbonden. Een deelnemer is niet alleen een de..

