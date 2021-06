Viral: Een Amerikaanse visser had zijn eigen ‘Jona-ervaring’

Duiker zegt dat hij in de bek van een walvis zat. (beeld redactie nd)

Het leek een dag als veel andere te worden voor de Amerikaanse visser Michael Packard. Hij was in het water gedoken om de val voor de kreeften te inspecteren, tot een walvis bij hem in de buurt kwam en hem inslikte. Packard deed vrijdag zijn verhaal in verschillende Amerikaanse media, en dat wordt ook in Nederland veel gedeeld.

‘Opeens was alles donker’, herinnert Packard zich in gesprek met CBSN Boston. ‘Ik voelde nog wel dat ik me voortbewoog, alleen zag ik niks meer. Toen dacht ik dat ik in een haai zat, maar ik zag geen tanden. Daardoor realiseerde ik me dat ik in een walvis zat, die me probeerde door te slikken.’ Packard ging ervan uit dat hij dit niet zou overleven. ‘Het enige waar ik aan kon denken waren mijn vrouw en kinderen (van..

