Vanavond op televisie: Een vakantiegevoel krijg je zeker van Ilja Gort

Vanuit zijn ‘wijnkasteel’ in Bordeaux maakte wijnboer en schrijver Ilja Gort in 2018 het programma Gorts Wijnkwartier, waarin hij in rap tempo vragen van kijkers beantwoordt. De uitzendingen gaan nu in de herhaling (net als vorig jaar zomer overigens). Het vakantiegevoel wordt zo vast aangewakkerd.

Misschien komt het doordat ik zelf absoluut geen wijnkenner ben, maar ik ben ook zeker geen Ilja Gort-kenner. Zo weet ik niet of hij nou eigenlijk wijnexpert is en jarenlange ervaring heeft als wijnboer, of dat hij gewoon ‘toevallig’ een chateau in Frankrijk heeft gekocht en met zijn vlotte babbel en liefde voor een goed glas wijn een tv-programma over wijn is begonnen.

Het programma zelf veronderstelt die achtergrondinformatie blijkbaar als bekend en vermeldt niet, zoals Google mij leert, dat Gort eigenlijk reclameman en schrijver is. Tot 2000 componeerde hij volop reclametunes en sinds hij ook deels in Frankrijk woont, is hij zich toe gaan leggen op het maken van wijn. Het wijnmerk La Tulipe, dat ik bij nader inzien weleens in de ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .