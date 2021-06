Bijzonder broodje

Opnieuw toont AVROTROS zijn ijver voor meer media-aandacht voor kunst. Niet alle artistieke werken in de musea die ons land rijk is, zijn op zaal te zien. Jan Six duikt de depots in om licht te laten schijnen op de daar verborgen schatten.

Jan Six is geen onbekende bij AVROTROS. Eerder presenteerde hij een serie over zijn specialisme Rembrandt, die destijds enkele voorouders van Six heeft vereeuwigd. Nu komt de vriendelijke kunsthistoricus met een mini-programma, vergelijkbaar met Man en Kunst dat AVROTROS tijdens de Museumweek uitzendt. Daarin ligt de focus steeds op een kunstwerk dat in een van de Nederlandse musea is tentoongesteld. In Schatten uit de Schaduw vraagt Six aandacht voor kunstwerken die níet publiekelijk toegankelijk zijn.

Er kunnen allerlei redenen zijn voor een museum om kunst te archiveren, zo legden de eerste twee afleveringen al uit. Zo is er in het Centraal Museum geen plaats voor Goltzius of Van Bronckhorst, omdat zij niet passen in de lokale focus va..

