Viral: Tech-experts hebben stevige kritiek op onderzoek Trouw

Trouw pakte woensdag uit met een verhaal over internetveiligheid. Uit hun eigen onderzoek zou blijken dat hackers zomaar eenvoudig kunnen inbreken in websites. Een van de argumenten die worden gebruikt door de Trouw-journalist: de inlogpagina’s zijn openbaar te vinden en dat zou het erg eenvoudig maken om in te breken.

Het bericht maakt echter veel reacties los op sociale media bij mensen met kennis over cyberveiligheid. Tech-journalist Daniël Verlaan (@danielverlaan) noemt het ‘bizarre nonsens’ die de krant publiceert. Want stel je voor: ‘Morgen in Trouw: miljarden Gmail-accounts eenvoudig te hacken door openbare inlogpagina.’ Hier had een journalist met kennis over digitale veiligheid naar moeten kijken! Arne reageert ook met e..

