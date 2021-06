Het internet lag plat

Wat trekt de aandacht op sociale media? Vandaag: technologiewebsite The Verge informeert haar lezers via Google Docs.

Dinsdag lag een deel van het internet even helemaal plat. Grote Amerikaanse websites zoals CNN, The New York Times en Reddit waren onbereikbaar. Ook technologiewebsite The Verge was een uur lang uit de lucht. Aangezien de redactie haar lezers toch wilde informeren over wat er gebeurde, besloot The Verge een Google Document te delen.

Sociale media zoals Twitter werkten namelijk grotendeels wel. Alleen emoji werden niet afgebeeld. ‘Grote delen van het internet zijn offline, inclusief The Verge’, schreef de redactie op Twitter. ‘Totdat we terug zijn, doen we live verslag via Google Docs.’

Google Docs is een online tekstverwerker die volledig in de cloud werkt. Dat betekent dat mensen via een linkje kunnen kijken naar een document terwijl dit ..

