Miljonair wilde ze niet worden. Wel liep ze, bijna letterlijk, de benen uit het lijf om haar doelen te bereiken. ‘Dansen is pijn lijden, elke dag opnieuw. Maar heel soms verdwijnt dat’, vertelt ballerina Igone de Jongh in de Close Up-documentaire IGONE - En als beloning zweef je van Simone de Vries.

Hoelang zou haar lijf het nog volhouden, vroeg Igone zich af op haar 38e. Moet ik niet stoppen nu het nog leuk en mooi is, in plaats van als ik mensen tot last ben geworden, dacht ze.

Niet lang daarna hakte ze de knoop door om per 31 oktober 2019 te stoppen om op zoek te gaan naar nieuwe avonturen. In de documentaire wordt ze in het eerste jaar na het stoppen gevolgd. We zien een glimp van die nieuwe avonturen, van de leegte en van de oorsprong..

