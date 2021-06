Zonder oordeel

‘Nu is het anders, nu verandert er langzaam iets.’ Het zijn de laatste woorden die klinken nadat je als kijker 1 uur en 3 kwartier lang mensen de revue hebt zien passeren die werken aan zichzelf. Of dit nu in de vorm van therapie of training of toespraak is. De documentaire Nu verandert er langzaam iets van Menna Laura Meijer volgt Nederlanders die aan zelfverbetering doen.

De film, geschikt bevonden voor alle leeftijden, ging in première op het IDFA 2018 en won de prijs voor beste Nederlandse documentaire. Zonder enige vorm van commentaar wordt de camera steeds gericht op nieuwe situaties. Mensen die in het stro knuffelen met varkens terwijl in de verte een koe loeit. Mannen die nadenken over hun vader en hoe ze zelf vader willen zijn. Een vrouw die met een groepje jonge kinderen het gesprek aangaat over gevoelens: ben je je gevoel of heb je het? Op intieme wijze word je deelgenoot van de meest persoonlijke onderwerpen. Bonken van kerels die op een matje liggen te zuchten en steunen en hun gevoel eruit schreeuwen, een vrouw die meegenomen wordt in een familieopstelling om te achterhalen waarom haar relatie..

