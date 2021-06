Een racebaan van stoepkrijt die tot 14 miljoen views leidde

De Amerikaanse eigenaar van het YouTube-kanaal CanyonChasers deelt video’s over motoren. Advies voor fijne banden, mooie routes, tips om je motorfiets schoon te maken. Maar verreweg de populairste video is een uitzondering in dat rijtje, en gaat over een veel simpelere fiets: een loopfiets. Ruim 14 miljoen keer is die video nu bekeken op YouTube, nog los van alle kanalen op sociale media die het daarna overnamen.

Een beveiligingscamera op de oprit geeft deze motorfanaat een melding zodra iets op zijn oprit verschijnt. Zo’n brede betonnen oprit die uit vier grote vlakken bestaat, waarvan de voorste twee tegels grenzen aan de stoep. Vorige zomer kreeg de eigenaar iedere avond een melding dat er iets op zijn oprit bewoog. De dader was al..

