Taakstraf voor bedreiging NOS

De politierechter in Almere heeft dinsdag een man uit Almelo wegens de bedreiging van NOS-medewerkers veroordeeld tot 70 uur taakstraf, met 10 uur aftrek voor de vijf dagen die hij in voorarrest zat. Als stok achter de deur legde de rechter hem daarnaast een week voorwaardelijke gevangenisstraf op. De straf was gelijk aan de eis. De 37-jarige Michel P. belde begin dit jaar met de NOS om zijn beklag te doen over de verslaggeving rond de coronapandemie. De gesprekken ontaardden al snel in tirades, waarin hij medewerkers van de omroep een reeks verwensingen naar het hoofd slingerde. De raadsman van P. vroeg vrijspraak voor zijn cliënt. <

Deel dit bericht: