Vanavond op televisie: Open, groen en humaan

In Close Up: Under Tomorrow’s Sky is te zien hoe architect en stedenbouwkundige Winy Maas in Nederland en Azië vernieuwende ontwerpen lanceert.

Regisseur Jan Louter volgde Winy Maas van architectenbureau MVRDV (bekend van de Markthal in Rotterdam) bijna twee jaar lang. Hij weet goed het samenspel tussen kunst en architectuur te vangen. ‘Je doet het met mensen, voor mensen, maar het wil kunstzinnig zijn’, zegt Maas. Niet verrassend dat je hem ook ziet op een opening van een tentoonstelling van kunstenaar Jeff Koons. ‘Werk je ook wel eens samen met architecten?’, vraagt hij hem onomwonden. De ideeënmolen in zijn hoofd draait al. Maar het is ook een stukje acquisitie, want Maas is immers ondernemer. Het is desondanks geen one man show. Hij heeft een groot team om zich heen en viert ook de successen met hen, zoals het b..

