Muziek uit The Prince of Egypt (1998) wordt online weer enthousiast gedeeld

Wat trekt de aandacht op sociale media? Vandaag: muziek uit The Prince of Egypt (1998).

(beeld The Prince of Egypt)

Still uit de Disney-film The Prince of Egypt. (beeld The Prince of Egypt)

De Amerikaanse Jada (21) deelde in de laatste dagen van 2020 een video op TikTok (@thejadamusic) waarin ze het slaapliedje uit The Prince of Egypt zong in een leeg museum. ‘Er was niemand dus ik kon het niet laten om dit te zingen.’ Op nieuwjaarsdag zag ze dat die video miljoenen keren bekeken was: ‘Ik ben absoluut geschokt.’ Inmiddels ruim 7.2 miljoen keer. En de video blijft circuleren op verschillende sociale media.

Toen Dreamworks de animatiefilm The Prince of Egypt uitbracht in 1998 zat Jada nog op de basisschool. Jeffrey Katzenberg, co-founder van Dreamworks en oudgediende bij Disney, had altijd al een animatiefilm willen maken over de Tien Geboden. Bij Disney was het er niet van gekomen, maar Katzenberg nam het idee m..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .