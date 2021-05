Talent en tragedie

In Het uur van de wolf wordt zaterdagavond een documentaire uitgezonden over de Amerikaanse entertainer Sammy Davis jr. (1925-1990). Een man met evenveel talent als tragedie in zijn leven.

‘Ik ben gekleurd, joods en Puerto Ricaans. Als ik in een wijk kom wonen, loopt hij direct leeg.’ Het was een van de podiumgrappen van Sammy Davis jr. uit de jaren vijftig, toen hij samen met onder anderen Frank Sinatra optrad in Las Vegas. Zoals in iedere grap zit er een kern van waarheid in: Davis was een man met vele gezichten. Hij danste, zong, maakte grappen, hij acteerde, imiteerde en musiceerde.

Regisseur Sam Pollard maakte in 2017 een portret van hem. Dat Pollard een docu wilde maken over Davis is begrijpelijk: de man barstte van het talent, maar niet minder belangrijk: zijn leven kende evenveel tragedie.

Een beroemd geworden voorbeeld daarvan is het auto-ongeluk waarbij Davis in 1954 betrokken raakte. Hij kwam met zijn ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .