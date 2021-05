Stemmen die niet zwijgen

Een jaar lang toegang tot andermans hoofd. Het is een openhartig inkijkje, zeker als je beseft hoe onrustig het daar is door alle dwingende stemmen die eindeloos klinken.

Bij elke handeling die je doet een stem in je hoofd. Of je nu make-up aanbrengt, je vriendje belt of zit te wachten op de trein: steeds maar weer commentaar. Doe dit wel! Laat dat! Een niet ophoudende stroom van woorden die je moe maakt. Zo moe dat het fysiek pijn doet. Pijn die alleen te onderdrukken is als je er bewust gekozen, door jezelf veroorzaakte pijn tegenover zet. Van een scheermesje dat in je arm snijdt bijvoorbeeld.

Dagboek van mijn dwang is geen documentaire die je zomaar even moet gaan kijken. Integendeel, bereid je voor op heftige beelden. De documentaire geeft het aan het begin gelijk al aan. Dit kan als schokkend worden ervaren. Maar daar gaat wel een heel traject aan vooraf. Minder tastbaar, lastiger zichtbaar, ..

