Nut van kunstgeschiedenis

Wat trekt de aandacht op sociale media? Vandaag: cocaïne gesnoven of niet?

Het Eurovisie Songfestival is jaarlijks een groot muziekfeest, waar men via sociale media een hoop over te zeggen heeft. Toen de Italiaanse band Måneskin als winnaar werd uitgeroepen, ging er al snel een filmpje viral. Hierin leek het alsof de zanger van de band cocaïne snoof, terwijl de band zat te wachten op de uitslag.

De video kreeg veel wisselende reacties. Zo vonden sommigen de actie echt rock-’n-roll, terwijl anderen boos en teleurgesteld waren dat drugs zo openbaar werden gebruikt. In de persconferentie na de overwinning werd de band direct bevraagd over het mogelijke drugsgebruik, maar de zanger ontkende. De gitarist van de band zou een glas op de grond hebben laten vallen, waar de zanger naar keek terwijl hij ju..

