Andermans huis

Woningruil is als reisoptie niet zo bekend. Maar de KRO-NCRV gaf afgelopen zomer een interessante draai aan die manier van vakantievieren. In het tv-programma Doe alsof je thuis bent brengen stellen en gezinnen vier dagen door in elkaars huis. De deelnemers wonen niet in een doorsneeappartement of -rijtjeshuis en weten vooraf niet waar ze terechtkomen.

Op vakantie gaan klinkt eenvoudig, maar kan zoveel verschillende dingen betekenen. Tentkampeerders kiezen ervoor een tijdje terug te keren naar de eenvoud van een leven zonder stromend water, elektriciteit en verwarming. Wie met een caravan op stap gaat of op een boot leeft, moet op een kleiner oppervlak leven maar heeft verder bijna alle gemakken van thuis. Een vakantiehuisje is vaak vergelijkbaar met thuis maar in een (totaal) andere omgeving. Hotelgasten hebben alle tijd om te luieren aan het strand of toeristische attracties te bezoeken – voor het eten is het gewoon aanschuiven en de vaat laten ze aan anderen over. Maar hoe gaat dat bij woningruil?

In deze aflevering van Doe alsof je thuis bent verruilt de familie van L..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .