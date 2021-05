Optreden van Jeangu trekt meeste kijkers

Rotterdam

De uitzending van de finale van het Eurovisie Songfestival trok zaterdag de meeste kijkers tijdens het optreden van Jeangu Macrooy. Dat was iets voor 23.00 uur. Ruim 6,1 miljoen Nederlanders zagen hem optreden. De uitzending van het festival trok een recordaantal van 5,4 miljoen kijkers. Directeur Sjoerd Pennekamp van Stichting KijkOnderzoek: ‘Al binnen een kwartier zaten we op 5 miljoen kijkers. En mensen zapten nauwelijks weg.' De finale in 2019 werd indertijd bekeken door 4,4 miljoen Nederlanders. <