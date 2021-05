Bob Dylan is 80 jaar oud en fans vieren mee op Twitter

Op 24 mei 1941 werd in Minnesota een jongetje geboren genaamd Robert Allen Zimmermann. Hij werd later ongelooflijk bekend als singer-songwriter, zij het onder een andere naam: Bob Dylan. Zo introduceerde hij zichzelf voor het eerst in zijn eerste studiejaar, toen hij optrad in de buurt van de University of Minnesota. Dat eerste studiejaar was meteen het laatste en het begin van een indrukwekkende muzikale carrière.

Zijn 80e verjaardag was gisteren en die ging niet stilletjes voorbij. Hier in Nederland maakte de VPRO in aanloop naar zijn verjaardag 26 podcastafleveringen van de BOBcast, over ‘wellicht de belangrijkste popmuzikant en tekstdichter van de afgelopen zestig jaar en een cultureel-maatschappelijk icoon dat geen gelijke kent’...

