Geen plek in de kliniek

Het afgelopen jaar steeg het aantal aanmeldingen bij eetstoornisklinieken tot wel 63 procent. Dat levert grote problemen op. Al in 2019 beloofde minister Hugo de Jonge beterschap. Er was aandacht voor, er is geld voor vrijgemaakt om de zorg voor anorexiapatiënten te verbeteren. Maar veel is er nog niet veranderd. En door corona kunnen nu ook niet alle bedden in alle klinieken benut worden.

In deze aflevering stelt Pointer het verhaal van Melanie aan de orde. In 2020 vertelt ze aan haar ouders dat ze een stem in haar hoofd hoort, die steeds meer de controle overneemt, over haar leven, over haar bewegen, over haar eten. In juni 2020 zit ze bij de huisarts. Ze heeft dan al dringend hulp nodig, vertellen haar ouders Inge en Arno..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .